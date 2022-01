'மொத்தம் 21!' அப்படியே அள்ள திமுகவின் பக்கா ஸ்கெட்ச்..கூட்டணியை சமாளிக்க வைத்திருக்கும் "பிளான் பி"

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், திமுக தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையும் சூடுபிடித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் குறித்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி மாதமே தேர்தல் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், கொரோனா உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் தேர்தல் சற்றே தாமதம் ஆனது.

இன்று வேட்பு மனுத் தாக்கல் தொடங்கியுள்ள நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் தேர்தல் பணிகளைத் தீவிரமாக மேற்கொள்ளத் தொடங்கியுள்ளன.

English summary

DMK plans to contest more than 80% of seats in urban local body elections: DMK alliance parties are heavily lobbying to get more seats in Tamilnadu urban local body election 2022.