பங்களாவில் படியேற மாட்டேன்! "கலைஞர் எப்படி பார்த்துகிட்டார் தெரியுமா?" மூத்த அமைச்சர் சபதம்- பின்னணி

சென்னை: அமைச்சரவையில் தான் எதிர்பார்த்த இலாக்கா கிடைக்கவில்லை என்று மூத்த அமைச்சர் ஒருவர் திமுகவில் அதிருப்தியில் இருக்கிறாராம். இதனால் இதுவரை அரசு கொடுத்த பங்களாவிற்கு கூட அவர் செல்லவில்லை என்று அமைச்சரவை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழ்நாட்டில் அமைச்சரவையில் எப்போது வேண்டுமானாலும் மாற்றங்கள் வரலாம் என்று சில நாட்களாக தகவல்கள் வந்தபடி இருக்கின்றன. எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலினை அமைச்சராக்க வேண்டும் என்று ஒரு பக்கம் கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அதேபோல் டெல்டா மாவட்ட எம்எல்ஏக்களை அமைச்சராக்க வேண்டும் என்றும் இன்னொரு பக்கம் கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. அமைச்சர்களின் செயல்பாடு, அவர்களின் மீதான புகார்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் முதல்வர் ஸ்டாலினும் ரிப்போர்ட் ஒன்றை தயாரித்து அமைச்சரவையில் மாற்றம் செய்ய ஆலோசித்து வருகிறாராம்.

