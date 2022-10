நீதிபதிக்கு டிடிவி தினகரன் பாடம் எடுக்கக் கூடாது! ஆணையங்களின் அறிக்கை பற்றி மனம் திறந்த ராஜீவ்காந்தி

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அறிக்கையில் எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும் எப்படி அறிக்கை தயாரிக்க வேண்டும் என நீதிபதிக்கு டிடிவி தினகரன் பாடம் எடுக்கக் கூடாது என திமுக செய்தித் தொடர்பாளர் ராஜீவ்காந்தி கூறியிருக்கிறார்.

விசாரணை ஆணையங்களில் அரசு எந்த தலையீடும் செய்யவில்லை என்றும் யாரையும் காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் அரசுக்கு இல்லை எனவும் ராஜீவ்காந்தி மிகத் திட்டவட்டமாக கூறியிருக்கிறார்.

ஜெயலலிதா மரணத்தின் மர்மத்தை நாட்டு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தியதன் மூலம் திமுக தனது தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றியுள்ளதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் ராஜீவ்காந்தி.

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான ஆறுமுகசாமி ஆணையம் மற்றும் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு தொடர்பான அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம் அளித்துள்ள அறிக்கைகள் பற்றி ஒன் இந்தியா தமிழிடம் மனம் திறந்துள்ளார் அவர். அதன் விவரம் வருமாறு;

எப்படி தவறானதாம்? ஆறுமுகசாமி ரிப்போர்ட்.. ஸ்டாலினின் அடுத்த மூவை..

English summary

DMK spokesperson Rajiv Gandhi has stated very clearly that the government has not interfered in the inquiry commissions and there is no need for the government to save anyone.