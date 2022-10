அய்யோ.. பாத்து பாத்து! தொண்டர் மீது மோதச் சென்ற கார்! பதறி போன திமுக எம்பி தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வந்த எம்பி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் மாற்றுத்திறனாளி ஆன திமுக தொண்டரின் மீது மோதுவது போல் சென்றதால் பதறிப்போனார். இந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் 15 வது உட்கட்சி பொதுத் தேர்தல் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நடந்தது. இதில் ஒன்றிய, நகர ,பேரூர் மற்றும் பகுதி கழக செயலாளர் மாவட்ட, மாநகர கழக செயலாளர் மற்றும் நிர்வாகிகள் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

தொடர்ந்து தலைவர், பொதுச்செயலாளர், பொருளாளர் மற்றும் தணிக்கை குழு உறுப்பினர்களுக்கும் வேட்பு மனு தாக்கல் ஏழாம் தேதி வழங்கப்பட்டது.

எக்மோர், தி.நகர் மட்டுமல்ல.. சைதாப்பேட்டையிலும் நிப்பாட்டுங்கப்பா.. தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன்

English summary

MP Tamilachi Thangapandian, who came to attend the DMK General body meeting, was shocked when her car slightly bumped into a disabled DMK activist. These scenes are going viral on social media.