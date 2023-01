தமிழ்நாடு -தமிழன் -தமிழ் என்றாலே ஆளுநர் ரவிக்கு கசப்பு! தமிழக பாஜகவுக்கு ஒரு தலைவர் போதும்! -திமுக

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு -தமிழன் -தமிழ் என்றாலே ஆளுநர் ரவிக்கு கசப்பாக இருப்பதாகவும் திராவிடம் என்ற சொல்லைப் பார்த்து ஆளுநருக்கு ஏன் வயிறு எரிகிறது எனவும் திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு எம்.பி. வினவியுள்ளார்.

மேலும், பிரிவினையையும், மோதல்களையும், குழப்பத்தையும், கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒற்றை நோக்கத்துடன் தமிழ்நாட்டுக்குள் நுழைந்து நாள்தோறும் சர்ச்சையை உருவாக்கி வருவதாக ஆளுநர் மீது டி.ஆர்.பாலு சாடியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக டி.ஆர்.பாலு விடுத்துள்ள காட்டமான பதிவின் விவரம் வருமாறு;

ஆளுநர் ரவி பேச்சால் சர்ச்சை- 'தமிழ்நாடு' வேண்டாம்- தமிழகம் போதுமாம்-. திராவிட கட்சிகளால் ஏமாற்றமாம்!

English summary

DMK Treasurer DR Balu MP said that Governor Ravi is bitter about Tamil Nadu-Tamil people -Tamil language and why is the Governor's stomach burning when he sees the word Dravidian.