சினிமா படங்கள் வெளியாகும்போது இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது - இளைஞர்களுக்கு டிஜிபி அட்வைஸ்!

சென்னை: நடிகர் அஜிக் குமாரின் நடிப்பில் வெளியான துணிவு படம் பார்க்க வந்த ரசிகர் பரத்குமார் ஆர்வமிகுதியில் டேங்கர் லாரி மீது ஆட்டம் போட்டதில் கிழே விழுந்து உயிரிழந்தார். இது தொடர்பாக இளைஞர்களுக்கு தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு விடுத்த வேண்டுகோளில், சினிமா படங்கள் வெளியாகும்போது பாதுகாப்பு இல்லாத செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது என அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

நடிகர் அஜித் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள துணிவு படம் பார்க்க வந்த அஜித் ரசிகரான 19 வயது இளைஞர் பரத்குமார் ஆர்வ மிகுதியில் டேங்கர் லாரி மீது ஆட்டம் போட்டார். அப்போது தவறி கீழே விழுந்ததில் முதுகு தண்டுவடம் உடைந்து பரிதாபமாக உயிரிழந்து போனார்.

இந்த சம்பவம், படம் பார்க்க வந்த அஜித் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. சென்னை ரோஹினி திரையரங்கம் முன்பாக இந்த துயர சம்பவம் நடைபெற்றது. இந்த நிலையில், இது தொடர்பாக இளைஞர்களுக்கு தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு விடுத்த வேண்டுகோளில், சினிமா படங்கள் வெளியாகும்போது பாதுகாப்பு இல்லாத செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது என அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

செங்கல் பட்டு மாவட்டம் ஒத்திவாக்கத்தில் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:- பாதுகாப்பு இல்லாத செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது. மோட்டோர் சைக்கிளாக இருந்தாலும் சரி இதுபோல வாகனத்தின் மீது ஏறுவது, இதுவெல்லாம் மிகவும் ஆபத்தானது.

அதேபோல கட் அவுட்கள் மீது ஏறுவது இதெல்லாம் ஆபத்தான செயல். இளைஞர்கள் இதுபோன்ற உயிருக்கு ஆபத்து வரக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது என காவல்துறையில் இருந்து அறிவுரை கொடுக்கிறோம். படித்து வேலைக்கு போய் குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய சூழலில் இருக்கும் இளைஞர், இதுபோல தேவையின்றி டேங்கர் லாரியில் ஏறி கீழே விழுந்து இறப்பது, இல்லாவிடில் கட் அவுட்டில் மேலே ஏறி இறந்துபோகும் போது அந்த குடும்பமே சிரமத்திற்கு உள்ளாகிறது.

இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட வேண்டாம் என இளைஞர்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறோம். காவல்துறை இதுபோன்ற செயல்களை தடுத்துதான் வருகிறது. அதையும் மீறி செய்கிறார்கள். 5 காவலர்கள் இருக்கும் போது 5 ஆயிரம் பேர் வந்துவிட்டால் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பது அவர்கள் கண்ணுக்கே தெரிவது இல்லை. காவல் துறை கட்டுப்பாட்டை மீறிதான் இதுபோல செயல்கள் நடக்கிறது.

Bharat Kumar, a fan who came to watch Ajik Kumar's Thadhavu movie, fell down and died after hitting a tanker lorry in Arvamiguthi. Tamil Nadu DGP Sylendra Babu has appealed to the youth in this regard and advised them not to engage in unsafe activities when the films are released.