ஜஸ்ட் அப்பதான் எடப்பாடி, ஓபிஎஸ்சை மீட் செய்தார்.. உடனே டிஸ்மிஸ்.. புகழேந்தி நீக்கத்தின் பரபர பின்னணி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பாமகவை விரமச்னம் செய்த வா.புகழேந்தி அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதன் பின்னணி என்ன என்பது குறித்து பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா இருந்தபோது கர்நாடக மாநில அதிமுக செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டவர் வா.புகழேந்தி. ஜெயலலிதா சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் சிறை சென்றபோது பெங்களூரில் அவருக்கு பக்கபலமாக இருந்து செயல்பட்டவர்.

இணையதள சேவையை முடக்குவது ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்தானது.. ஜி 7 நாடுகள், இந்தியா வெளியிட்ட கூட்டறிக்கை

இதன் மூலமாக ஜெயலலிதா மற்றும் சசிகலா இருவர் மத்தியிலும் மிகுந்த நன்மதிப்பைப் பெற்றவர் புகழேந்தி.

English summary

Why Bangalore VA.Pugazhendi who today met Edappadi Palaniswami and O.Pannerselvam, has been removed from AIADMK? here is the backround story.