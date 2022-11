15 நாட்களுக்கு முன்பே தெரியுமா? ‘டபுள் ஸ்டாண்ட்’ மலை? காயத்ரிக்கு சஸ்பெண்ட்! சூர்யாவுக்கு சப்போர்ட்?

Chennai

சென்னை : பாஜக நிர்வாகி திருச்சி சூர்யா மீது, டெய்சி சரண் 15 நாட்களுக்கு முன்பே மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையிடம் முறையிட்டதாகவும், இதுதொடர்பாக இருவரையும் அழைத்து அவர் அறிவுரை வழங்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த விஷயம் அதோடு முடிந்துவிடும் என அண்ணாமலை கருதிய நிலையில், அந்த ஆடியோ பொதுவெளியில் லீக்காகி, பாஜகவை திணறடித்தது. இதையடுத்தே, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நடவடிக்கைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை என்கிறார்கள்.

15 நாட்களுக்கு முன்பே இந்த போன் மிரட்டல் விவகாரம் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவந்தபோதும், நேற்று அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், இந்த ஆடியோ இன்று காலை என் கவனத்துக்கு வந்தது என அண்ணாமலை குறிப்பிட்டுள்ளதாகவும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

மேலும், பெண் நிர்வாகியை மிகவும் ஆபாசமாக பேசிய சூர்யாவுக்கு அதிக தண்டனை வழங்காமல், அதைப் பற்றி விமர்சித்த காயத்ரி ரகுராமை 6 மாதங்கள் சஸ்பெண்ட் செய்தது தொடர்பாகவும் பாஜகவுக்குள்ளேயே சலசலப்புகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன.

