தமிழில் பொறியியல் கல்வி.. அமித் ஷா, அண்ணாமலைக்கு யார் எழுதி கொடுக்கிறார்கள்.. பொன்முடி பதிலடி!

சென்னை: பொறியியல் கல்வியை தமிழில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று அமித் ஷா மற்றும் அண்ணாமலை ஆகியோரின் கருத்துக்கு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

சென்னையில் உள்ள கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளின் முதல்வர்களுடன் உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் பொன்முடி ஆலோசனை நடத்தினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் பொன்முடி செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், தமிழகத்தில் உள்ள 163 கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளின் முதல்வர்கள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டார்கள்.

இந்த கல்லூரிகளில் 1.31 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் புதிதாக கல்லூரியை படிப்பை தொடங்கியுள்ளனர். அதுமட்டுமல்லாமல் காலி இடங்களை நிரப்ப அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நான் முதல்வன் திட்டத்தின் படி, வேலைவாய்ப்புகளுக்கான பயிற்சியை வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் கல்லூரி பணியிடங்களை நிரப்பவும் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது.

Higher Education Minister Ponmudi has responded to the opinion of Amit Shah and Annamalai that engineering education should be brought in Tamil.