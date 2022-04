தமிழகத்தின் மா மன்னன்!..சட்டசபையில் புகழ்ச்சி.. முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவை மதிக்காத அமைச்சர்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தன்னை யாரும் புகழ்ந்து பேச வேண்டாம் அதனால் நேர விரையம் ஏற்படுகிறது என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் சொல்லியும் அதை கேட்காமல் அரை மணிநேரம் உதயநிதி ஸ்டாலினை புகழ்ந்து பேசி வருகின்றனர் அமைச்சர்கள். தனது உத்தரவை மீறும் அமைச்சர்கள் மீது முதல்வர் நடவடிக்கை எடுப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

சட்டசபையில் என்னை யாரும் புகழ்ந்து பேச வேண்டாம். இதனால், வீணாக நேரம் மட்டுமே விரயமாகிறது. எம்.எல்.ஏக்கள், மக்கள் பிரச்னைகள் குறித்து மட்டுமே பேசினால் போதும் என கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே கூறி வருகிறார் மு.க ஸ்டாலின்.

அவர் எதிர்கட்சித்தலைவராக இருந்த போதும் சரி, முதல்வரான பின்னும் சரி தனது கட்சி எம்எல்ஏக்கள் யாரும் புகழுரை பாடாமல் மக்கள் பிரச்சினைகளை பேசுங்கள் என்று கூறி வருகிறார். முதல்வர் உத்தரவை மதிக்காமல் தினசரியும் அமைச்சர்கள் பலர் உதயநிதி ஸ்டாலினை வாழ்த்தி வணங்கிதான் பேச்சை ஆரம்பிக்கின்றனர்.

English summary

The State Commercial and Registration Department P Moorthy speech in Tamil Nadu assembly Udayanidhi Stalin Movies From oru kal oru kannadi to Ma Mannan. Chief Minister MK Stalin has said he will take action against DMK MLAs if they praise him during the debate on the grant request. MK Stalin has also instructed DMK MLAs not to waste time in praising leaders.