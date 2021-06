அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் கட்சி மருத்துவ அணி தலைவர் காளிதாஸ் கொரோனாவால் பலி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக மருத்துவ அணி தலைவர் டாக்டர் காளிதாஸ் கொரோனாவுக்கு பலியாகியுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக மாநில மருத்துவ அணி தலைவராக இருந்தவர் டாக்டர் பிகே காளிதாஸ். இவர் திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலையில் தண்டையார்பேட்டை எம்எம் தியேட்டர் எதில் குடியிருந்தார்.

கடந்த 15 நாட்களுக்கு முன்பு கொரோன நோய் தொற்றால் ஆயிரம் விளக்கில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்தார்.

ஆனால், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் இறந்துவிட்டார். டாக்டர் காளிதாஸ் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆர்கே நகர் தொகுதியில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக வேட்பாளராக போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தார். இதற்கு முன்பு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஆர்கே நகரில் போட்டியிடும் போது இவரை மாற்று வேட்பாளராக இவரது பெயர் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

The death of Dr. Kalidas Corona, the leader of the Amma Makkal Munnetra Kazhagam medical team, has come as a shock. Dr. PK Kalidas was the leader of the state medical team of AMMK. He resided at the MM Theater, Thandayarpet, on the Tiruvottiyur Highway. He had been admitted to a hospital in Thousand Lights with a corona infection for the past 15 days.