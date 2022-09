பொட்டு வைத்த அமித்ஷா.. மீண்டும் இந்தி திணிப்பு? வெடித்து கிளம்பிய திராவிட மாநிலங்கள்- என்ன நடக்குது?

Chennai

சென்னை : இது இந்தியா. அதனை 'ஹிந்தி'யா என்ற பெயரில் பிளவுபடுத்திப் பார்க்கும் முயற்சிகள் வேண்டாம் என கடுமையாக எதிர்வினை ஆற்றியுள்ளார் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின். முன்னதாக, கர்நாடகா முன்னாள் முதலமைச்சர் குமாரசாமியும் இந்தியைக் கொண்டாடும் முயற்சிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக அரசின் இந்தி திணிப்பு முயற்சிகளுக்கு தென் மாநிலங்களில் இருந்து பரவலாக எழுந்துள்ள வன்மையான எதிர்ப்பு, அமித்ஷாவின் இன்றைய பேச்சு மூலம் இன்னும் பரவும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் செயல்பாடுகள் இந்தி, சமஸ்கிருதம் ஆகிய மொழிகளை முன்னிறுத்தும் வகையில் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது.

பாஜக அரசு இந்தியை உயர்த்திப் பிடிக்கும் போதெல்லாம், தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட திராவிட நிலத்தில் இருந்து கடுமையான எதிர்ப்புகள் எழுந்து வரும் நிலையில், 'இந்தி மொழி நாள்' கொண்டாட்டம் மீண்டும் பரபரப்பைக் கிளப்பி இருக்கிறது.

பெரியார் மண்ணில் இந்த நிலை.. சனாதன சக்திகளின் ஆட்டம்.. 'உஷார்'.. அரசுக்கு திருமா 'பகீர்’ எச்சரிக்கை!

English summary

BJP government's efforts to impose Hindi have once again raised widespread opposition from the southern states. TN Chief Minister Stalin, Karnataka former CM Kumaraswamy has strongly reacted that there should be no attempts to divide India on the basis of language.