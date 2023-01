எங்கு பார்த்தாலும் போதைப் பொருள் கிடைக்கிறது..தமிழ்நாடு போதை நாடாக மாறியுள்ளது..சிவி சண்முகம் ஆவேசம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: தமிழக அரசு முழுக்க முழுக்க முடங்கியுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டு உள்ளது. தமிழ்நாடு என்ற பெயர் மாறி போதை நாடாக பெயர் மாறியிருக்கிறது என்று விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்கூட்டத்தில் சிவி சண்முகம் ஆவேசமாக கூறினார்.

எம்.ஜி.ஆர் 106 -வது பிறந்தநாள் பொதுக்கூட்டம் விழுப்புரம் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில் நடைபெற்றது.

விழுப்புரம் மாவட்ட அதிமுக செயலாளரும் மாநிலங்களவை எம்.பியுமான சிவி சண்முகம் இதில் கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது சி வி சண்முகம் கூறியதாவது:-

English summary

The Tamil Nadu government is completely paralyzed. Law and order is broken all over Tamil Nadu. CV Shanmugam said furiously at the AIADMK general meeting held in Villupuram district that the name of Tamil Nadu has changed to a country of drugs.