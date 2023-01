ஆளுநர், அண்ணாமலை சேர்ந்து தமிழ்நாட்டில் சனாதனத்தை கொண்டு வர நினைக்கிறார்கள்: துரை வைகோ

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: இரட்டை தலைமையாக இருந்து கொண்டு அண்ணாமலையும், ஆளுநரும் தமிழ்நாட்டில் சனாதன கொள்கையை கொண்டு வர நினைக்கின்றார்கள் என துரை வைகோ தெரிவித்து உள்ளார். தமிழ்நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கான திட்டங்களை நிறைவேற்றாமல் தமிழ்நாட்டிற்கு தமிழகம் என பெயர் வைக்க வேண்டும் என்ற பிரச்சினையை உருவாக்கி வருகிறார்கள் என அவர் கூறி இருக்கிறார்.

மதுரை ஒத்தக்கடை யானைமலை பகுதியில் மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது. இந்த மாரத்தான் போட்டியை மதிமுக தலைமை நிலைய செயலாளர் துரை வைகோ தொடங்கி வைத்து போட்டியில் கலந்து கொண்டார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், "அரிய மலைகளில் ஒன்று மதுரை யானைமலை ஒரே பாறையால் ஆனது யானைமலை. இதற்கு நீண்ட வரலாறு உள்ளது. இந்த மலையில் குவாரி தொடங்க ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றன.

English summary

Durai Vaiko has said that Annamalai and the Governor are trying to bring Sanatana policy in Tamil Nadu by their dual leadership. He has said that they are creating the problem of naming Tamil Nadu as Tamilagam without fulfilling the plans for the development of Tamil Nadu.