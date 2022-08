தொண்டர்களை சந்திக்க அச்சம்.. பயந்து நடுங்குகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.. எச்சரிக்கும் மருது அழகுராஜ்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக கட்சித் தொண்டர்களின் முகத்தை பார்க்க எடப்பாடி பழனிசமி பயந்து நடுங்குகிறார் என்று ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் மருது அழகுராஜ் விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்ந்து பரபரப்பிலேயே இருக்கிறது. இருதரப்பும் நீதிமன்றத்தில் வாதங்களை வைத்து வரும் நிலையில், தொண்டர்களை சந்திக்கவும் ஓபிஎஸ் மற்றும் இபிஎஸ் தரப்பில் தீவிர ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

பிடிஆர் கார் மீது பாஜகவினர் காலணி வீச்சு.. பரபரப்பில் மதுரை விமான நிலையம்!

English summary

OPS supporter and former editor of Namadhu Amma newspaper Marudu Agarraj says, Edappadi Palaniswami's side has asked for additional police security to tour the southern districts. So, Edappadi Palanisamy is shaking with fear to see the faces of AIADMK party workers