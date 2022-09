ஆடியில சேதி ஆவணியில் தேதி! எடப்பாடிக்கு ஜெர்க் கொடுக்கும் எம்எல்ஏக்கள்! ’அவர்’ தான் காரணமா? ஷாக்தான்

Chennai

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடும் நெருக்கடி கொடுத்து வரும் நிலையில், தற்போது திமுக தரப்புக்கு அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் செல்ல இருப்பதாக வெளியான தகவலால் இபிஎஸ் தரப்பு கடும் அதிருப்தி அடைந்து இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு அவ்வப்போது சில பின்னடைவுகளை சந்தித்து வந்தாலும் தற்போதைய சூழலில் அதிமுகவின் அதிகாரமிக்க தலைவராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி உருவாகி இருக்கிறார்.

அதே நேரத்தில் அவ்வப்போது ஆதரவு காற்று ஓ பன்னீர்செல்வம் பக்கம் இறுதியில் அவருக்கு என்னமோ ஏமம் தான் மிஞ்சி வருகிறது என்கின்றனர் அதிமுகவில் இரு தரப்பிலும் தொடர்பில் இருக்கும் நடுநிலை ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்.

10+10.. யாரும் வர முடியாது.. 'பளீச்’ கணக்கு போட்ட எடப்பாடி.. குறுக்கே ஓபிஎஸ் - 'கவுன்ட்டர்’ அட்டாக்!

Now it has been reported that the EPS side is very dissatisfied with the news that the AIADMK MLAs are going to the DMK side.