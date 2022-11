கால்நடை மருந்துகள் தட்டுப்பாடு! வாயில்லா ஜீவன்களின் வயிற்றில் அடிப்பதாக எடப்பாடி பரபரப்பு புகார்!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் கால்நடை மருந்துகள் தட்டுப்பாடு உள்ளதாகவும் திமுக அரசு வாயில்லா ஜீவன்களின் வயிற்றில் அடிப்பதாகவும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி பரபரப்பு புகார் கூறியிருக்கிறார்.

மருந்து தட்டுப்பாட்டால் ஆடுகளுக்கு செலுத்த வேண்டிய தடுப்பூசிகளை தான் மாடுகளுக்கும் செலுத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

Edappadi Palaniswami has said that due to shortage of medicine, the vaccinations that should be given to goats are being given to cows as well.