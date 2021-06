இதுதான் தரமான சம்பவம்.. ஸ்டாலினின் 'டாக்டர் பேச்சு'.. கலகலத்த சட்டசபை.. ஆச்சர்யத்தில் எம்எல்ஏக்கள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டச்சொன்னதற்கு என்னை டாக்டரா என்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அன்று கேட்டார். ஆனால் கொரோனாவிற்கு பிறகு அனைத்து மக்களும் டாக்டராகிவிட்டார்கள். எல்லோருமே பாதி டாக்டராகத்தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சட்டசபையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கலகலப்பாக பேசினார்.

ஆளுநர் உரை மீது நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்திற்கு இன்று சட்டசபையில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பதில் அளித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறும் போது,

"கொரோனா வந்தபோது அதுபற்றி எதுவும் தெரியவில்லை, மருத்துவர்களுக்கே தெரியவில்லை, மருந்தும் இல்லை, தடுப்பூசியும் இல்லை என்று இப்போதிருக்கும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி (அன்று முதல்வர்) என்று சொன்னார்.

English summary

Opposition leader Edappadi Palanisamy asked me if I was a doctor for convening an all-party meeting. But after Corona all the people became doctors. Chief minister Stalin spoke enthusiastically in the assembly that everyone was talking like a half doctor.