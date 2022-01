மக்களின் காதில் பூ சுற்றிய திமுக, அட்டகாசம் எல்லை மீறிப் போயுள்ளது - அனல் காட்டிய எடப்பாடி பழனிசாமி

Chennai

சென்னை : சாலை போடும் பணியில் ஈடுபட்ட பொறியாளர், பணியாளர்களை தாக்கியதாக எழுந்த புகார் குறித்து திமுக எம்எல்ஏ மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும், திமுக ஆட்சிக்கு வந்தபின் அராஜகங்கள் பெருகியுள்ளதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளருமான எடப்பாடிபழனிசாமி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சென்னை திருவொற்றியூர் பகுதியில் சாலை போடும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்த மாநகராட்சி உதவி பொறியாளர் மற்றும் பணியாளர்களை திமுக எம்எல்ஏவான சங்கர் தாக்கியதாக புகார் எழுந்தது.

அவரது கட்சிப் பதவி பறிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில் அரசு ஊழியர்களை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்து அராஜகத்தில் ஈடுபட்ட திமுக எம்எல்ஏ மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் அதிமுக இணைய ஒருங்கிணைப்பாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Opposition leader and AIADMK co-ordinator Edappadi Palanisamy has demanded that action be taken against the DMK MLA over a complaint that an engineer involved in road construction had assaulted workers and that anarchy had escalated since the DMK came to power.