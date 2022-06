அதிமுக ஒற்றை தலைமைக்கான தலைவர் இபிஎஸ் தான்! இன்றைய எழுச்சி திமுகவுக்கான சாவு மணி! எஸ்பி வேலுமணி பரபர

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை:அனைத்து தொண்டர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அதிமுகவின் ஒற்றை தலைமைக்கான தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தான். இன்றைய எழுச்சி தான் திமுக ஆட்சிக்கான சாவு மணியாக இருக்கும். மீண்டும் பழனிச்சாமி தமிழக முதல்வராக வருவார்'' என அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணி பேசினார்.

மேடையிலேயே கடுப்பான EPS | AIADMK பொதுக்குழு கூட்டம் | Oneindia Tamil

அதிமுகவின் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்தது. இந்நிலையில் தான் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் சென்னை வானகரத்தில் உள்ள மண்டபத்தில் இன்று நடந்தது.

கூச்சல் குழப்பம், தீர்மானங்கள் நிராகரிப்பு, ஒற்றை தலைமை கோஷம், கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வெளிநடப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு களேபரங்களுடன் பொதுக்குழு கூட்டம் முடிவடைந்தது.

அட சும்மா இருங்க.. மேடையிலேயே கடுப்பான எடப்பாடி பழனிசாமி.. ஆதரவாளரை கடிந்துகொண்டதால் பரபரப்பு!

English summary

Edappadi Palanichamy is the only leader of the AIADMK who is acceptable to all volunteers. Today's uprising will be the death knell for the DMK regime. Palanichamy will be the Chief Minister of Tamil Nadu again, ”said former AIADMK minister SP Velumani.