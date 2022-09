பூமராங்.. டென்ஷன் ஆன ஈபிஎஸ்.. ‘நமக்கு எதிரா திரும்பிடுச்சு.. உஷார்’ - ஆதரவாளர்களுக்கு பறந்த அட்வைஸ்!

Chennai

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு குடைச்சல் கொடுக்க ஈபிஎஸ் தரப்பு எடுத்த முயற்சி அவர்களுக்கு எதிராகவே திரும்பியுள்ளது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஷாக் கொடுத்துள்ளது. இதுபற்றி தனது ஆதரவாளர்களிடம் கடுமையாகப் பேசியுள்ளாராம் ஈபிஎஸ்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இடையே நிலவி வரும் மோதலைத் தொடர்ந்து, எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு, ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு பல வழிகளில் குடைச்சல் கொடுத்து வருகிறது.

அந்த வகையில், தனக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் போலீஸ் பாதுகாப்பை தவறாகப் பயன்படுத்திய ஓபிஎஸ்ஸுக்கு வழங்கப்படும் பாதுகாப்பை திரும்பப் பெற வேண்டும் என ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர் மனு அளித்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு நேற்று விசாரணைக்கு வந்த நிலையில், ஐகோர்ட் நீதிபதி, வழக்கை தள்ளுபடி செய்ததோடு, இதுபோன்ற வெற்று குற்றச்சாட்டுகளை கூறி இனி வழக்கு தொடர்ந்தால் அபராதம் விதிக்க நேரிடும் என்று எச்சரித்தார்.

Edappadi Palaniswami's side is giving hurdles to O.Panneerselvam in many ways. Madras HC ruled in favor of OPS when EPS supporters filed a petition seeking withdrawal of protection granted to OPS. Due to this, EPS has been shocked.