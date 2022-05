பல்லக்கில் ஆதீனத்தை சுமப்பதெல்லாம் மரியாதை குறைவா.. நெவர்..! சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேச்சு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பல்லக்கில் சுமப்பது மரியாதை குறைவு கிடையாது எனவும், தருமபுரம் ஆதினத்தை பல்லக்கை சுமக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என தமிழக சட்டசபையில் பேசிய எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் பழமைவாய்ந்த தருமபுரம் ஆதீனத் திருமடம் அமைந்துள்ளது. இங்கு ஆண்டுதோறும் ஆதீனகுரு முதல்வரின் குருபூஜை தினத்தன்று பட்டணப் பிரவேசம் என்ற நிகழ்ச்சி நடத்தப்படும்.

நிகழ்ச்சியின் போது ஆதீன கர்த்தரை பல்லக்கில் அமர்த்தி பக்தர்கள் சுமந்து வீதியுலா செல்வது வழக்கம். மனிதனை மனிதன் சுமக்கும் இந்த பட்டினப்பிரவேசம் பல்லக்குத் தூக்கும் நிகழ்வு நடைபெறும்.

English summary

Opposition leader Edappadi Palanisamy, who addressed the Tamil Nadu assembly, said there was no lack of respect for carrying a toothpick and that permission should be given for dharmapuram adheenam pattina pravesam