பொங்கல் பரிசாக ரூ.5,000 +கரும்பு வழங்க வேண்டும்! வாய் வீரம் காட்டுகிறார் முதல்வர்! எடப்பாடி சாடல்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பொங்கல் பரிசுத் தொகையாக ரூ.5,000 ரொக்கமும் செங்கரும்பும் வழங்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மேலும், சொன்னதை செய்வோம், செய்வதை சொல்வோம் என்று முதலமைச்சர் வாய் வீரம் காட்டுவதாகவும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் கரும்பு வழங்க வலியுறுத்து எடப்பாடி பழனிசாமி விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Edappadi palanisamy says, The absence of sugarcane in the DMK government Pongal prize notification is like a thunderbolt on the heads of sugarcane farmers.