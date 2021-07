இந்தியாவில் டெஸ்லா கார்கள் எப்போது? யூ டியூபர் மதன் கௌரி கேள்விக்கு... எலான் மஸ்க் பளிச் பதில்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: இந்தியாவில் டெஸ்லா காரை அறிமுகம் செய்யத் தாமதம் ஆவது ஏன் எனப் பிரபல யூ டியூபர் மதன் கௌரி கேட்டிருந்த கேள்விக்கு, டெஸ்லா நிறுவனர் எலான் மஸ்க் பளிச் எனப் பதிலளித்துள்ளார்.

உலகின் டாப் பணக்காரர்களில் ஒருவர் எலான் மஸ்க். டெஸ்லா முதல் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் வரை பல்வேறு முக்கிய டெக் நிறுவனங்களை இவர் நடத்தி வருகிறார்.

இவரது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் ராக்கெட்டுகளை தான் இப்போது அமெரிக்காவின் நாசா பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளது. விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பிய முதல் தனியார் நிறுவனம் என்ற சிறப்பையும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் பெற்றுள்ளது.

English summary

Tesla CEO Elon Musk replied to YouTuber Madan Gowri's request to launch Tesla cars in India. Elon Musk said that his company wants to launch cars in India, however, the country's import duties on electric vehicles (EVs) are "highest in the world by far".