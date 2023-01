தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 1,12,500 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு! அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் புது தகவல்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 1,12,500 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் 30 ஆயிரம் முதல் 50 ஆயிரம் பேர் பங்கேற்ற 69 மெகா வேலைவாய்ப்பு முகாம்களும் மற்றும் 1000 சிறு வேலைவாய்ப்பு முகாம்களும் நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.

மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையம் நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகளை தொடங்கி வைத்து பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின் இதனை கூறினார்.

துடித்த அதிமுக.. 2024ல் ஆட்சியை கவிழ்க்க பிளான்.. இதனால்தான் எடப்பாடி சப்போர்ட்டா? பற்ற வைத்த புள்ளி

English summary

Youth Welfare and Sports Development Minister Udhayanidhi Stalin said that 1,12,500 people have been given employment in Tamil Nadu so far.