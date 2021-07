ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார்.. எல்லா வரியையும் கட்டிய பின்பும் விஜய்க்கு அபராதம் ஏன்? உண்மையில் என்ன நடந்தது?

Chennai

சென்னை: நடிகர் விஜய் தான் வாங்கிய காருக்கு வரி ஏய்ப்பு செய்யாமல் முறையாக வரி கட்டிய நிலையிலும் நேற்று சென்னை ஹைகோர்ட் அவருக்கு அபராதம் விதித்து இருக்கிறது. நுழைவு வரி கட்ட விலக்கு கேட்டதால் இந்த வழக்கில் விஜய்க்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. இந்த விவகாரத்தில் வெளிவராத பல பின்னணி தகவல்களை இந்த கட்டுரையில் பார்க்கலாம்.

கடந்த 2012ல் விஜய் வாங்கிய கார்தான் இது. ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவனத்தின் கோஸ்ட் வகை கார் ஆகும். கருப்பு நிறத்தில் தேர் போல கம்பீரமாக காட்சி அளிக்க கூடிய கார் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2012ல் இதன் விலை கிட்டத்தட்ட எட்டு கோடி ரூபாய் ஆகும். இன்றைய மதிப்பில் 9 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகம். விஜய் இந்த காரை பயன்படுத்தும் வீடியோக்கள் பல இணையத்தில் உலா வருகிறது.

English summary

Entry tax: All you need to know about the Vijay case and MHC fine for the Rolace Royce luxury car purchase.