சச்சினுக்கு கிடைத்த வரி விலக்கு.. விஜய்க்கு "மட்டும்" அபராதமா?.. உண்மையில் நடந்தது என்ன? - பின்னணி

சென்னை: பிரிட்டனில் இருந்து இறக்குமதி செய்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காருக்கு நுழைவு வரி செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு கேட்ட நடிகர் விஜய்க்கு ஒரு லட்சம் ரூபாயை சென்னை ஹைகோர்ட் அபராதமாக விதித்துள்ளது. கிரிக்கெட் வீரர் சச்சினுக்கு கார் வாங்க நுழைவு வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்ட நிலையில் விஜய்க்கு மட்டும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் 2000ல் இருந்து கடந்த சில வருடங்கள் வரை நுழைவு வரி மிக அதிகமாக இருந்தது. முக்கியமாக கார்கள் உள்ளிட்ட வாகனங்களை இறக்குமதி செய்ய கூடுதல் நுழைவு வரி விதிக்கப்பட்டது. அப்படி நுழைவு வரி உச்சத்தில் இருந்த 2002ல்தான் கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் இங்கிலாந்தில் இருந்து ஃபெராரி கார் ஒன்றை இறக்குமதி செய்தார்.

இங்கிலாந்தில் கிரிக்கெட் தொடர் ஆட சென்ற சச்சினுக்கு 2002ல் பிரபல ரேஸ் கார் சாம்பியன் மைக்கல் ஸ்கும்ச்சார் இலவசமாக ஃபெராரி 360 மாடனா காரை பரிசாக வழங்கினார். இந்த காரின் மதிப்பு 2.1 கோடி ரூபாய்

Entry tax: Vijay did not get the waiver that Sachin got in 2002 for his luxury car gifted from England racer.'