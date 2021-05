மாத சம்பளதாரர்களுக்கு.. கொரோனாவால் இறந்தால் ரூ.7 லட்சம் வரை இழப்பீடு.. எப்படி பெறுவது?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் கொரோனாவால் உயிரிழந்தால் அவர்களின் குடும்பத்துக்கு தொழிலாளர் வருங்கால வைப்புநிதி அமைப்பு அதிகபட்சம் ரூ.7 லட்சம் வரை இழப்பீடு தருகிறது.

கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் ஏராளமானோர் தினமும் உயிரிழந்து வருகிறார்கள். பல்வேறு தனியார் நிறுவன ஊழியர்களும் இந்த தொற்றில் பலியாகி வருகின்றனர். அவர்களின் குடும்பம் அதன் பிறகு நிர்கதியாக நிற்கும் அபாயம் இருந்தது.

இந்நிலையில் கொரோனாவால் உயிரிழந்த குடுமபங்களுக்கு தொழிலாளர் வருங்கால வைப்புநிதி அமைப்பு ரூ.7 லட்சம் வரை நிவாரணம் தருகிறது.

English summary

In case of death of employees working in private companies by Corona, the employee Provident Fund Scheme provides compensation up to a maximum of Rs. 7 lakhs to their family.