நான் யாருன்னு காட்ட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு.. களமிறங்கிய எடப்பாடி! ’மாஜி’க்களுக்கு பறந்த ஆர்டர்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஒன்றிய செயலாளர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு தாவி வரும் நிலையில், அவர்களுக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளிக்கும் வகையில் ஓபிஎஸ்ஸிடம் இருக்கும் இரு 'முக்கிய' நிர்வாகிகளை தங்கள் தரப்புக்கு கொண்டு வர முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு இபிஎஸ் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுகவில் அடுத்தடுத்து பல திருப்பங்கள் நாளுக்கு நாள் அரங்கேறி வந்தாலும் தற்போதைய பரபரப்பு அணி மாறும் நிகழ்வுகள் தான். எடப்பாடி பழனிசாமி தான் தங்கள் தலைவர் என போன வாரம் வரை முழங்கிக் கொண்டிருந்த பலர் தற்போது ஓபிஎஸ் அணியில் ஐக்கியமாகியுள்ளனர்.

இதனால் எடப்பாடி பழனிசாமியின் செல்வாக்கு அதிமுகவில் சரிந்து வருவதாக கூறினாலும் அப்படியெல்லாம் இல்லை, ஒன்றிரண்டு ஒன்றிய செயலாளர்கள் மட்டும் தான் ஓபிஎஸ் தரப்பிடம் உள்ளனர். மற்றபடி தங்கள் தரப்பில் 60க்கும் மேற்பட்ட மாவட்ட செயலாளர்கள் உள்ளனர் என்கின்றனர் இபிஎஸ் தரப்பு நிர்வாகிகள்.

’அங்க’ ஏன் போறீங்க..நம்மகிட்ட வாங்க! அதிமுக நிர்வாகிகளை வளைக்கும் 'தாமரை’! ஓட்டமாய் ஓடும் ர.ர.க்கள்!

English summary

Reports have surfaced that the EPS has ordered former ministers to bring two 'key' executives from OPS to their side.