ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. சோனியா, ராகுல் பிரச்சாரத்திற்கு வருவார்களா? தினேஷ் குண்டுராவ் பதில்

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் யார்? என்ற விவரத்தை கட்சி மேலிடம் தான் அறிவிக்கும் என்று தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் தினேஷ் குண்டுராவ் தெரிவித்தார். மேலும் சோனியா, ராகுல் காந்தி பிரசாரத்திற்கு வருவார்களா? என்பது குறித்தும் விளக்கம் அளித்தார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏவாக இருந்த திருமகன் ஈவெரா மரணம் அடைந்ததால் அந்த தொகுதிக்கு வருகிற பிப்ரவரி 27-ந்தேதி இடைத்தேர்தல் நடக்கிறது. தி.மு.க. கூட்டணியில் இந்த தொகுதி மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் யார்? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் நேற்று இரவு காங்கிரஸ் கட்சியின் உயர்மட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் தினேஷ் குண்டுராவ் தலைமையில் நேற்று கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் கே.வி.தங்கபாலு, ஈ.வி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், திருநாவுக்கரசர் எம்.பி., முன்னாள் எம்.பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி உள்பட மூத்த நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி காணொலி வழியாக இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றார். சுமார் 1 மணி நேரம் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த நிலையில், இரண்டாவது நாளாக இன்றும் சத்தியமூர்த்தி பவனில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முக்கிய தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர். தினேஷ் குண்டுராவ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில் வேட்பாளர் தொடர்பாக ஆலோசனை நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனைக்குப் பிறகு தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் தினேஷ் குண்டுராவ் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் நிச்சயம் வெற்றி பெறும். இடைத்தேர்தல் என்பதால் சோனியா, ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் பிரசாரத்திற்கு வர வாய்ப்பு இல்லை. காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள், கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் பிரசாரம் செய்வார்கள். காங்கிரஸ் வேட்பாளரை கட்சி மேலிடம் அறிவிக்கும்" என்றார்.

