ஸ்டாலின் அரசின் அடுத்த டார்கெட்.. "மாஜி" கட்சி மாறினாலும் விடுவதாக இல்லை.. அமைச்சர் நாசர் அதிரடி

சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி பாஜகவுக்கு சென்று சேர்ந்தாலும் அவர் மீது சட்டப்படியான நடவடிக்கைகள் எடுப்பது உறுதி என பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்காக முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி வீட்டில், சமீபத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் ரெய்டு நடத்தினர். ஒரு நாள் முழுக்க இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டது. இந்த நிலையில்தான் மேலும் சில முன்னாள் அமைச்சர்களிடம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்று செய்திகள் வெளியான வண்ணம் உள்ளன.

கடந்த ஆட்சியில் பால்வளத் துறை அமைச்சராக இருந்த ராஜேந்திர பாலாஜி மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் திமுகவினரால் முன் வைக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆளுநரிடமும் எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது அமைச்சர்கள் மீது ஊழல் பட்டியல் வழங்கப்பட்டது. தேர்தல் பிரச்சாரத்திலும் இது எதிரொலித்தது.

English summary

Minister for Milk & Dairy Development Avadi Nasser has said that even if former AIADMK minister Rajendra Balaji joins the BJP, legal action will be taken against him.