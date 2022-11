ரூ.1,59000 கோடி கடன்..நஷ்டம்..5 இணைப்புகள் வைத்திருந்தாலும் இலவச மின்சாரம் தொடரும்.. செந்தில் பாலாஜி

Chennai

சென்னை: ஒருவர் 5 மின் இணைப்புகள் வைத்திருந்தாலும் 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம் தொடரும் என்று அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பேட்டி அளித்துள்ளார். தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு ரூ.1 லட்சத்து 59 ஆயிரம் கோடி கடன் உள்ளது. கடந்த ஆண்டு மட்டும் ரூ.11 ஆயிரம் கோடி வட்டி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறிய செந்தில் பாலாஜி நஷ்டத்தில் இயங்கும் மின் வாரியத்தை சீரமைக்கவே ஆதார் எண் இணைக்கப்படுகிறது என்று கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் இலவச மின்சாரம், மானிய மின்சாரம் பெறும் நுகர்வோர்கள் தங்களின் ஆதார் எண்ணை மின் நுகர்வோர் எண்ணுடன் இணைக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

மின் இணைப்புடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பதற்கான சிறப்பு முகாம் இன்று முதல் தொடங்குகிறது. டிசம்பர் 31ம் தேதி வரை இந்த சிறப்பு முகாம் நடத்தப்பட உள்ளது. அந்தவகையில், சென்னை ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள முகாமை மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஆய்வு செய்தார்.

மின் கட்டணம் செலுத்த கூட ஆதார் இணைப்பது கட்டாயமா? இலவச மின்சாரம் குறித்தும் செந்தில் பாலாஜி விளக்கம்

