காலில் விழுறேன்..ரசிகர்களாக இருங்க ஆனா குடும்பத்தை பாருங்க..உயிரிழந்த அஜித் ரசிகரின் சித்தி கண்ணீர்

சென்னை: சென்னையில் ரோகிணி தியேட்டர் முன்பு துணிவு பர்ஸ் டே பர்ஸ் ஷோ பார்க்க சென்ற போது அஜித் ரசிகர் பரத்குமார் என்பவர் லாரியில் இருந்து கிழே விழுந்து பலியானார். இந்நிலையில், அவரது சித்தி ஆரோக்கியம் என்பவர், "ரசிகர்களாக இருங்க ஆனா குடும்பத்தை பாருங்க.. குடும்பத்தை விட ரசிகர் ஒன்றும் முக்கியம் கிடையாது. ரசிகர் வந்து சோறு போட போவது கிடையாது. உங்கள் காலில் விழுந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்று உருக்கமாக பேசியுள்ளார்.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு நடிகர் அஜித் நடிப்பில் துணிவு படமும், விஜய் நடிப்பில் வாரிசு படமும் நேற்று தமிழகம் முழுவதும் வெளியானது. தமிழ் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரங்களாக இருக்கும் நடிகர் விஜய் மற்றும் அஜித்தின் படங்கள் ஒரே நாளில் வெளியாவது கடந்த 7 ஆண்டுகளில் இதுவே முதல் முறையாகும். இதனால் இருவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டது.

படம் வெளியான திரையரங்குகள் முன்பு ரசிகர்கள் கட்-அவுட், பேனர் வைத்தும், கட்-அவுட்களுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்தும், வெடி வெடித்தும் கொண்டாடினர்.

டேங்கர் லாரியிலிருந்து விழுந்து இறந்த அஜித் ரசிகர்.. டிஜிபி சைலேந்திர பாபு அவசர அட்வைஸ்

He has fervently appealed to the youth that nothing is more important than the family of Bharadkumar's Siddhi, who died while watching the film Thunivu, and that the youth should take care of the family first.