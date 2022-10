"அன்று தோனி.. இன்று கோலி" தீபாவளியை ஒருநாள் முன்பாகவே கொண்டாட வைத்த ஜாம்பவான்கள்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தீபாவளி தினத்திற்கு முந்தைய நாள் தோனி 183 ரன்கள் அடித்து இந்திய அணிக்கு தனியாளாக வெற்றியை தேடி கொடுத்தது போலவே, இன்றும் விராட் கோலி இந்திய அணிக்கு வெற்றியை தேடி கொடுத்துள்ளார்.

தீபாவளிக்கு முந்தைய நாளான இன்று பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான டி20 உலகக்கோப்பை போட்டியில் தனியாளாக போராடி விராட் கோலி வெற்றியை தேடிக் கொடுத்துள்ளார். அதுமட்டுமல்லாமல், தீபாவளி கொண்டாட்டத்தை ஒருநாள் முன்பாகவே தொடங்கியும் வைத்துள்ளார். சமூக வலைதளங்கள், தொலைக்காட்சி என எங்கும் திரும்பினாலும், விராட் கோலியின் பெயர் மட்டுமே உச்சரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Just like Dhoni scored 183 runs to single-handedly win the Indian team the day before Diwali, Virat Kohli has given the Indian team a win today. Just like Dhoni scored 183 runs to single-handedly win the Indian team the day before Diwali, Virat Kohli has given the Indian team a win today.