மிஸ் பண்ணிடாதீங்க விவசாயிகளே.. அப்புறம் வருத்தப்படுவீங்க.. பயிர் காப்பீடு செய்ய சிறப்பு கால அவகாசம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பயிர் காப்பீடுத் திட்டத்தில் சிறப்பு கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் பயன்பெற்றுக் கொள்ளுமாறு வேளாண்மைத் துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

தேவையான ஆவணங்கள், காப்பீட்டுக் கட்டணம் உள்ளிட்ட இதர விவரங்கள் குறித்தெல்லாம் விளக்கமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ்..சம்பா நெற்பயிருக்கு காப்பீடு..நவ.21 வரை கால அவகாசம்



English summary

The Ministry of Agriculture has requested the farmers to take advantage of the crop insurance scheme as a special grace period has been given. All the necessary documents, insurance fee and other details are explained in detail.