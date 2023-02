அதிமுக ஒற்றுமையாக போட்டியிட வாய்ப்பு.. இரட்டை இலையில் யார் நின்றாலும் ஆதரவு.. அழுத்தி சொன்ன ஓபிஎஸ்!

ஈரோட்டில் அதிமுக ஒற்றுமையாக போட்டியிடும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் ஒற்றுமையாக போட்டியிடும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் அறிவித்துள்ளார். அதேபோல் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடும் வேட்பாளரை வெற்றிபெற வைப்போம் என்றும், இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் பதவியை தேர்தல் ஆணையமும், உச்சநீதிமன்றமும் அங்கீகரிக்கவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இரட்டை இலை சின்னம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கல் செய்த இடையீட்டு மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் தினேஷ் மகேஷ்வரி மற்றும் ஹிரிஷிகேஷ் ராய் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

இதில் அனைத்துத் தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள், ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கான அதிமுக வேட்பாளரை பொதுக்குழுவே இறுதி செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர். அதேபோல் இடைத்தேர்தலுக்கு குறுகிய காலம் மட்டுமே இருப்பதால், வேட்பாளர் தேர்வு செய்வதை கடிதம் மூலம் மேற்கொள்ளலாம் என்றும் அறிவுறுத்தினர்.

