சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பார்த்தால்.. ஆஹா அமைச்சர் பிடிஆர்! வியந்த மக்கள்.. ஹேப்பி உரையாடல்

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்று 5வது நாளாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் இதில் பங்கேற்பதற்காக வெளியூரிலிருந்து சென்னை திரும்பிய நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்து சட்டமன்றத்திற்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறார். இந்த பயணத்தில் தன்னுடன் இருந்த சக பயணிகளிடம் கலந்துரையாடி அவர்களின் குறைகளையும் கேட்டறிந்துள்ளார்.

நடப்பாண்டின் முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் கடந்த 9ம் தேதியன்று ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கியது. தொடக்கம் முதல் அவை பரபரப்பாக செயல்பட்டு வந்த நிலையில், இன்றுடன் கூட்டத்தொடர் முடிவடைகிறது. இந்த கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதத்திற்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிலுரை அளித்தார்.

இதனையடுத்து முன்வடிவம் பெற்ற சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. அதேபோல பல புதிய அறிவிப்புகளும் வெளியாகியிருந்தன. குறிப்பாக அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு, முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம், மாநில அரசின் கடன் குறித்த அறிவிப்புகளை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டிருந்தார்.

Finance Minister Palanivel Thiagarajan, who returned to Chennai from outside to participate in the 5th day of the Tamil Nadu Legislative Assembly session today, has arrived at the Legislative Assembly by metro train. He discussed with fellow travelers who were with him on this trip and heard their grievances.