பிரியா மரணம் : மருத்துவ அறிக்கையில் வெளிவரும் ‘பகீர்’ தகவல்கள்.. இன்னும் பலர் சிக்குகிறார்கள்..?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மருத்துவர்களின் கவனக் குறைவு காரணமாகவே மாணவி பிரியா உயிரிழந்தார் என்றும், மேலும் பலரும் அலட்சியமாக செயல்பட்டுள்ளனர் என்றும் பிரியா மரணம் தொடர்பான மருத்துவக் குழுவின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாக பரபர தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கால்பந்து வீராங்கனை மாணவி பிரியா தவறான சிகிச்சையால் உயிரிழந்தது தொடர்பான மருத்துவ அறிக்கை காவல்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

அந்த மருத்துவக் குழுவின் அறிக்கையில், மாணவி பிரியாவுக்கு மயக்க மருந்து செலுத்திய மருத்துவர், பணியில் இருந்த செவிலியர், சுழற்சி முறையில் இருந்த மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் ஆகியோரும் கவனக் குறைவாக செயல்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மருத்துவக் குழு அறிக்கையை அடிப்படையாக வைத்து இயற்கைக்கு மாறான மரணம் என பதியப்பட்ட வழக்கு, அலட்சியத்தால் மரணம் ஏற்படுத்துதல் என்ற பிரிவின் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்படும் என காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

The report of the medical team regarding the death of football player Priya has been handed over to the police. It has been reported that medical report regarding Priya's death has said that the Priya died due to the lack of attention of the doctors and Nurses.