அதிமுக ஆட்சி மரபை மாற்றிய ஸ்டாலின்:10 வருடத்தில் முதல் முறை.. கேள்வி நேரத்தில் பதில் சொன்ன முதல்வர்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல்முறையாக, தமிழக சட்டசபையில் கேள்வி நேரத்தில் முதல்வர் பதில் அளித்துள்ளார். இதன் மூலம், உறுப்பினர்கள் கோரிக்கையை ஏற்றுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

கடந்த பத்து வருடங்களாக அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் முதல்வர் சார்ந்த துறைகள் கேள்வி நேரத்தில் கேள்வி வரம்புக்குள் கொண்டு வரப்படாத நிலை இருந்து வந்தது. அந்த நிலைமை தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ளது.

உறுப்பினர்கள் பலரும் கேட்டுக் கொண்டதால் பழையபடி முதல்வர் சார்ந்த துறைகள் கேள்வி நேர வரம்புக்குள் கொண்டு வரப்பட்டு இருக்கின்றன.

MK Stalin answers in question hour: For the first time in the last 10 years, the Chief Minister has given an answer during question hour in the Tamil Nadu Assembly. With this, the members request has been accepted by Chief Minister MK Stalin.