கருணாநிதியை விடவும் ஸ்டாலின் ஒரு படி மேலே.. அடங்க மாட்டோம்.. சி.வி.சண்முகம் அட்டாக்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கருணாநிதி எப்படி பழிவாங்கும் போக்கை தொடர்ந்தாரோ, அதைவிட ஒருபடி மேலாக சென்று ஸ்டாலின் நடந்து கொள்கிறார் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி, விஜயபாஸ்கர் வீடுகள் மற்றும் அவர்கள் தொடர்புடைய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் இன்று சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் சோதனை நடைபெற்றபோது, அங்கு வந்த முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் அதிமுகவினரை ரெய்டு மூலம் திமுக அரசு மிரட்ட நினைக்கிறது எனக் குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும், மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அங்கீகாரம் கொடுப்பது மாநில அரசாங்கம் இல்லை, மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஆகியோரை இந்த வழக்கில் சேர்த்து உள்ளார்களா? என்றும் சி.வி.சண்முகம் கேள்வி எழுப்பினார்.

அவருக்கு ஒரு நியாயம்.. இவருக்கு ஒரு நியாயமா? கண்கள் சிவந்த விஜயபாஸ்கர்.. ஸ்டாலின் வச்ச 3 கன்னிவெடி!

English summary

DMK government is miscalculating that ADMK former ministers can be suppressed by filing cases : Former AIADMK minister CV Shanmugam criticized raid on Vijayabaskar.