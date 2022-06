‘டபுள்’ பேரல் ‘சிங்கிள்’ ஆயிருச்சு! எல்லா குழப்பத்துக்கும் ‘அது’தான் காரணம்! போட்டுடைத்த புகழேந்தி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவின் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்து கட்சிக்குள் பிளவு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த பிரச்சினைக்கு மூல காரணம் யார் எதற்காக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் வெடித்தது என்பது குறித்து அதிமுக முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளரான புகழேந்தி விரிவான பல தகவல்களை கூறியுள்ளார்..

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை ராயபுரத்தில் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஆற்றிய தலைமை விவகாரம் திடீரென வெடித்து கிளம்பியது.

முதலில் தொண்டர்கள்தான் ஒற்றை தலைமை கோரிக்கையை முன்வைத்தனர் என்ற தகவல் பரவிய நிலையில் கட்சி அலுவலகத்திற்குள் நடந்த கூட்டத்தில் இந்த விவகாரம் எதிரொலித்தது நிர்வாகிகள் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடத்தப் பட்டதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பரபரப்பு பேட்டி ஒன்றை அளித்தார்.

