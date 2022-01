EXCLUSIVE : அன்புமணி சொன்னப்போ கோபம் வரலியே.. நயினார் சொன்னது சரிதான்.. போட்டுத்தாக்கும் புகழேந்தி

Chennai

சென்னை : அன்புமணி ராமதாஸ் சர்ச்சைக்குரிய வார்த்தையை சொல்லிய போது வராத கோபம், துக்ளக் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி இதே அர்த்தத்தில் உள்ள வார்த்தையை கூறிய போது வராத கோபம் இப்போது ஏன் வருகிறது எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ள அதிமுக முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளரும், அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டவருமான புகழேந்தி, அதிமுக குறித்து நயினார் நாகேந்திரன் கூறியது முற்றிலும் உண்மை தான் என கூறியுள்ளார்.

தஞ்சையில் தற்கொலை செய்து கொண்ட பள்ளி மாணவியின் மரணத்துக்கு நீதி கேட்டு பாஜக சார்பில் நடைபெற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினரான நயினார் நாகேந்திரன் பேசினார்.

அப்போது எதிர்க்கட்சியாக இல்லாவிட்டாலும் பாஜக தொடர்ந்து தமிழகத்திற்காக பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு குரல் கொடுத்து வருவதாகவும் அதிமுகவில் சட்டமன்றத்தில் ஆண்மையுடன் பேசக்கூடிய ஒருவர் கூட இல்லை என கூறினார்.

Former AIADMK spokesperson and expelled from the AIADMK, pugazhendhi has said that what Nainar Nagendran said about the AIADMK is completely true