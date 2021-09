ஊழல் வழக்கில் சிறை என தீர்ப்பு வந்ததும் நெஞ்சை பிடித்தபடி கீழே சாய்ந்த இந்திரகுமாரி.. தீவிர சிகிச்சை

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஊழல் வழக்கில் 5 வருடம் சிறை தண்டனை பெற்ற முன்னாள் அமைச்சர் இந்திரகுமாரி நெஞ்சுவலி காரணமாக சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஊழல் வழக்கில் சிறப்பு நீதிமன்றம் 5 வருடங்கள் சிறை தண்டனை விதித்த அடுத்த சில நிமிடங்களில் சுவாசக் கோளாறு காரணமாக நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டதாக கூறி உள்ளார் இந்திர குமாரி.

தீர்ப்பை கேட்டதும் என் நெஞ்சை பிடித்துக் கொண்டு அங்கேயே விழுந்துள்ளார். கிட்டத்தட்ட மயக்க நிலைக்கு அவர் சென்றுவிட்டார். உடனடியாக அவரை அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று சிகிச்சையளிக்கும் பணிகள் ஆரம்பித்துள்ளன.

English summary

Former minister Indira Kumari, who was sentenced to five years in prison in a corruption case, has been admitted for treatment due to chest pain.