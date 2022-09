இன்னிக்கு வேண்டாம்! திடீர் கோரிக்கை வைத்த அரசு வழக்கறிஞர்! ஒருநாள் தள்ளி போன எஸ்.பி.வேலுமணி வழக்கு!

Chennai

சென்னை : தன் மீதான லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குகளை ரத்து செய்யக்கோரி அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தாக்கல் செய்த மனு விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்படாத நிலையில் தமிழக அரசின் முறையீட்டை ஏற்று பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி அமர்வில் நாளை விசாரணைக்கு வரும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் சென்னை, கோவை மாநகராட்சிகளில் பணிகளின் டெண்டர்களை

தனக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு வழங்கியதாக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணிக்கு எதிராக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் அறப்போர் இயக்கம் மற்றும் திமுக தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

அவற்றில் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என உயர் நீதிமன்றத்தில் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு மீண்டும் வழக்குகள் தொடரப்பட்டன.

English summary

As the petition filed by former AIADMK minister Sp Velumani seeking to quash anti-corruption cases against him has not been listed for hearing, it has been reported that the Chief Justice of Tamil Nadu will accept the appeal of the Tamil Nadu government and will hear it tomorrow.