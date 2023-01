காயத்ரி ரகுராம் இணைய தயாராக இருக்கும் கட்சிகள் எவை? பேட்டியில் அவரே போட்ட லிஸ்ட்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அதிமுக, திமுக, விசிக, நாம் தமிழர் கட்சி என எந்த கட்சியில் இணைய கூப்பிட்டாலும் செல்வேன். ஆனால் எனக்கு பாதுகாப்பு தருவதாகவும் சுதந்திரமாக பணியாற்ற விடுவதாகவும் உறுதி அளிக்க வேண்டும் என காயத்ரி ரகுராம் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு கட்சியின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் விதமாக காயத்ரி ரகுராம் நடந்து கொண்டதால் அவரை கட்சி பொறுப்புகளிலிருந்து 6 மாதங்களுக்கு இடைநீக்கம் செய்யப்படுவதாக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில் இந்த 6 மாத கால கட்டத்தில் காயத்ரி அவர் மீது குற்றச்சாட்டுக்கு சரியான விளக்கம் அளித்துவிட்டு மீண்டும் கட்சியில் தொடருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவருக்கு பதிலாக அவருடைய பதவிக்கு இசையமைப்பாளர் தீனாவை நியமித்தார் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை.

English summary

Gayathri Raghuram says that she is ready to join in any of the party even DMK, VCK, Naam Tamilar, AIADMK.