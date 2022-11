திராவிடத்தை கிறிஸ்துவமயமாக்கிவிட்டனர்.. ராகுல் காந்தி ஒரு "க்ரிப்டோ".. காயத்ரி ரகுராம் அட்டாக்!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: ராஜீவ்காந்தி படுகொலை வழக்கிலிருந்து வெளிவந்த பேரறிவாளன், நளினி உள்ளிட்டோரை கொண்டாடி விட்டு 'நேரு' பிறந்த தினத்திற்கு வாழ்த்துக்களையும் சொல்கிறீர்களே! என திராவிட கட்சிகளுக்கு பாஜகவின் காயத்ரி ரகுராம் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

மேலும், கடந்த 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நேரு குடும்பத்துடன் கூட்டணி வைத்துவிட்டு ராஜீவ் காந்தியை கொன்றவர்களை கொண்டாடுவதுதான் திராவிடமா என்றும் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக திராவிட கட்சிகள் குறித்து விமர்சித்து அவர் பதிவிட்டுள்ள ட்வீட் தற்போது பரவலாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

BJP's Gayatri Raghuram has questioned the Dravidian parties that they are celebrating Nehru's birthday instead of celebrating Perariwalan, Nalini and others who came out of the Jeev Gandhi assassination case. He also questioned Dravida for not having those who killed Rajiv Gandhi after making alliance with Nehru family for more than 60 years. His tweet criticizing the Dravidian parties in this regard is now widely shared.