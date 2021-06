ஊரடங்கு முடியும் வரை மின் தடை இல்லை.. குட்நியூஸ் சொன்ன அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: மின்தடைக்காக அனுமதி தருவது முழு ஊரடங்கு முடியும் வரை நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாகவும், ஊரடங்கு முடியும் வரையில் மின் தடை இல்லை என்றும் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

பராமரிப்பு பணிக்காக மின் வாரியத்தால் தரப்படும் மின்தடைக்கு அனுமதி தருவது ஒத்திவைக்கப்படுவதாக மின்சார துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி கூறியுள்ளார்

ஆன்லைன் வகுப்புகள், தேர்வுகள் உள்ளிட்டவற்றால் தடையில்லா மின்சாரம் வழங்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை

எடுக்கப்படுவதாவும் அவர் கூறியுள்ளார்

English summary

The Tamil Nadu government has announced that permission for the power outage will be suspended until the end of the curfew and there will be no power outage until the end of the curfew.