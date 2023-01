உ.பி கோரக்நாத் கோவிலில் தாக்குதல்: குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு மரண தண்டனை - என்ஐஏ கோர்ட் அதிரடி

கோரக்நாத் கோவிலில் தாக்குதல் நடத்திய குற்றவாளிக்கு சிறப்பு என்.ஐ.ஏ நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்துள்ளது.

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: உத்தர பிரதேச மாநிலம் கோரக்நாத் கோவிலில் தாக்குதல் நடத்திய முர்தசா அப்பாசிக்கு என்.ஐ.ஏ நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்து அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தாக்குதல் சம்பவம் நடைபெற்ற நிலையில், ஒரு ஆண்டிற்குள் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

உத்தர பிரதேச மாநில தலைநகர் லக்னோவில் இருந்து சுமார் 272 கி.மீட்டர் தொலைவில் உள்ள நகரம் கோரக்பூர்.

ராப்தி நதியை ஒட்டி அமைந்துள்ள கோரக்பூரில் புகழ்பெற்ற கோரக்நாத் கோவில் உள்ளது. இந்த கோவிலில் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் தாக்குதல் நடைபெற்றது.

English summary

The NIA court has given death sentence to Murtaza Abbasi who attacked Gorakhnath temple in Uttar Pradesh. The verdict was delivered within a year of the attack last April.