தேநீர் விருந்து.. தொலைபேசி மூலம் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு ஆளுநர் அழைப்பு.. திமுக முடிவு என்ன?

குடியரசு தின தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்க முதல்வருக்கு தொலைபேசி மூலம் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அழைப்பு

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: குடியரசு தின தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்க வருமாறு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு தொலைபேசி மூலமாக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அழைப்பு விடுத்துள்ளார். ஏற்கனவே ஆளுநரின் தேநீர் விருந்தை திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் புறக்கணித்துள்ள நிலையில், ஆளுநரின் அழைப்பை திமுக ஏற்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

அண்மைக் காலமாக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி - தமிழ்நாடு அரசு இடையிலான மோதல் அதிகரித்து வந்தது. குறிப்பாக தமிழ்நாடு பெயர் விவகாரம், சட்டசபையில் தமிழ்நாடு அரசு அளித்த உரையில் மாற்றம் செய்து படித்தது உள்ளிட்டவை பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்ததோடு, ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி மீது அமைச்சர் ரகுபதி தலைமையில் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்முவிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

English summary

Governor RN Ravi has invited Chief Minister M. K. Stalin over the phone to attend the Republic Day tea party in Raj Bhavan. As the parties in the DMK alliance have already boycotted the governor's tea party, there is an expectation that the DMK will accept the governor's invitation.