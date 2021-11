குமரி மாவட்டத்தில் 10 மடங்கு அதிக மழை! 11 ஆண்டுகளில் இல்லாத சாதனை! வெதர்மேன் வெளியிட்ட எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: 2010ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு தற்போதுதான், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மிக கனமழை பதிவாகி இருப்பதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக சென்னை மற்றும் தமிழகத்தின் வடக்கு மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாட்களாக கன மழை பெய்தது . அதேநேரம் தெற்கு எல்லையான கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலும் தொடர்ந்து கன மழை பெய்து வந்தது.

பிரதமர் மோடியின் ஜஸ்ட் 4 மணி நேர விசிட்..! ரூ.23 கோடி செலவிடும் மாநில அரசு!

தற்போது சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை நின்று விட்ட நேரத்தில் அனைவரது கவனமும் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பக்கம் சென்றுள்ளது. ஆனால் அரசும் சில ஊடகங்களும் கவனிக்கும் முன்பாகவே கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வெள்ளத்தில் மிதந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது அந்த மாவட்ட மக்கள் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது.

One more day to go if heavy rains. Kanyakumari Heaviest rains since December 2010. https://t.co/fjIRi6j8tE

English summary

Kanyakumari district rain latest news: Tamil nadu weatherman Pradeep John says, rain will continue in Kanyakumari district and he says, heaviest rain in Kanyakumari district since the December 2010.